Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 07:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin'de yat yangını
Çin'in Şangay kentinde içinde 11 kişinin bulunduğu lüks yatta yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü. Yattakilerin korku dolu anları kameraya yansıdı.
Çin'in Şangay kentinde yanmaya başlayan yat, limana yanaştı. Bu sırada yattaki yangın, başka bir yata daha sıçradı.
İtfaiye müdahale etti
Yatın içinde bulunan 11 kişi korku dolu anlar yaşadı. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri olaya müdahale etti. Ancak yat kontrolsüz bir şekilde savrularak limandan uzaklaşmaya başladı.
Yat kullanılamaz hale geldi
Ekiplerin deniz üzerindeki müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, yat kullanılamaz hale geldi.
Yangının yatın mutfağında başladığı ve hızlıca yayıldığı öğrenildi.
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