Çin’de aşırı yağış ve seller hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar bu kez Henan eyaletinde yoğunlaştı.

Aşırı yağışlar nedeniyle çok sayıda kişi mahsur kaldı.

Aracında mahsur kalan kişinin yaşadığı korku dolu anlar amatör kamera tarafından görüntülendi.

Su taşkınları nedeniyle mahsur kalanlara çevredekiler yardım etmeye çalıştı. Eyaletin başkenti Zhengzhou şehri yağışlardan en çok etkilenen noktalardan oldu.

Şehir merkezinde oluşan selde onlarca aracın su yüzeyinde yüzdüğü görüntülendi.

Sellerde şu ana kadar 1 kişi hayatını kaybederken, iki kişiden de haber alınamıyor. Bölgeye eyalet dışından ek arama kurtarma ekibi yönlendirildi.