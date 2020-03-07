Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, Reuters
Çin'de otel çöktü: En az 70 kişi enkaz altında
Çin'in Fujian bölgesinde koronavirüs sebebiyle karantinada tutulan bir otelin çökmesi sonucu en az 70 kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi.
Olay, Çin'in güneydoğusundaki Fujian bölgesinin Quanzhou kentinde meydana geldi.
Şu ana kadar 34 kişinin enkaz altından çıkarıldığı kaydedildi.
[Grafik: TRT Haber]
Halkın Günlüğü gazetesi, söz konusu otelin 80 odalı olduğunu ve 2018 yılında hizmete açıldığını duyurdu.
Çin’de karantinaya alınan bir otel yıkıldı, en az 70 kişi enkaz altında kaldı. Detayları @trthaber muhabiri Musab Eryiğit aktardı.https://t.co/S7jilHMS8B pic.twitter.com/gyvJ7TmEC5— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 7, 2020
Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulansın yönlendirildiği, enkaz altından çıkarılanların ivedilikle hastanelere sevk edildiği bildiriliyor.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 7 Mart 2020 Cumartesi 18:13
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