Çin'in Vuhan kentinde bir balık pazarından çıktığı düşünülen virüs, Şanghay ve Pekin'de de görüldü. Çin'de virüsün bulaştığı kişi sayısı 291'e yükselirken bazı hastaların durumunun ağır olduğu açıklandı. Virüs, Çin dışında Güney Kore, Japonya ve Tayland'da da tespit edildi.

Ölümcül virüs Amerika Birleşik Devletleri'ne de ulaştı. Washington'da bir kişinin Vuhan'da görülen virüsün aynısını taşıdığı tespit edildi. Virüs bulaşan kişinin durumunun ağır olduğu belirtidi.

Dünya Sağlık Örgütü salgın uyarısı yaptı. Virüsün Çin'in diğer bölgelerine, hatta diğer ülkelere yayılma riski olduğu kaydedildi.

Birçok ülkede virüse karşı önlem alındı

ABD, Avustralya ve Japonya başta olmak üzere bazı ülkeler virüse karşı önlem aldı. Havaalanlarında termal kameralar devreye sokuldu. Özellikle virüsün ortaya çıktığı Vuhan kentinden gelen yolcular sağlık kontrollerinden geçiriliyor.

Virüsün insandan insana yayılabileceğinin teyit edilmesi ise maske satışlarında patlamaya yol açtı. Çin'de maskelerin 10 katı fiyata satıldığı belirtiliyor.

Virüsten korunmak için kalabalık ortamlardan kaçınılması ve temizliğe dikkat edilmesi tavsiye ediliyor.

İnsandan insana bulaşıyor

Çin'de ortaya çıkan gizemli virüs alarmı devam ediyor. Henüz tanımlanamayan virüs nedeniyle 6 kişi hayatını kaybederken, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu virüsün insandan insana bulaştığını duyurdu.

Çin medyasına göre, Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından salgını araştırmak üzere görevlendirilen uzman ekibin lideri Zhong Nanshan, zatürre benzeri hastalığa neden olan virüsün, insandan insan geçebildiğini belirtti.

Guangdong eyaletindeki 2 kişiye virüsün aile üyelerinden bulaştığının tespit edildiğini aktaran Zhong, söz konusu iki kişinin, hastalığın ortaya çıktığı Vuhan kentine gitmediğini ancak aile üyelerinin bu kentten dönmesinin ardından hastalığa yakalandıklarını ifade etti.

China Daily gazetesinde, virüsün tespit edildiği hastalarla ilgilenen bazı sağlık çalışanlarında da virüse rastlandığı bilgisi paylaşıldı.

Çin Merkez Televizyonunun (CCTV) haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, son zamanlarda Vuhan kentinde ve diğer yerlerde görülen, yeni koronavirüs salgınının ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

Virüsün yayılmasını engellemek için kararlı çabalar sarf edilmesi talimatını veren Şi, "Parti komiteleri, hükümetler ve her kademedeki ilgili departmanlar, insan hayatına ve sağlığına öncelik vermeli." diye konuştu.

SARS salgınını hatırlattı

Virüsten kaynaklanan salgın, 2002 ve 2003'te yüzlerce kişinin ölümüne yol açan şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) salgınını hatırlattığından ülkede endişeye yol açmıştı.

Çinli yetkililer, gizemli hastalığa ilişkin yapılan ilk incelemelerin, hastalığın SARS, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), influenza, kuş gribi ve adenovirus olmadığını ortaya koyduğunu ifade etmişti.

Hong Konglu uzmanlar, virüsün genetik yapısının SARS ile yüzde 80 örtüştüğünü de belirtmişti.

Hong Kong, Tayvan, Güney Kore, Japonya ve Tayland'da da bu hastalığın belirtilerini gösteren kişiler tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: TRT Haber