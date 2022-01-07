Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 17:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin'de kamu binasındaki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: TRT Haber]
Çin'de bir kamu binasındaki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti. Çin devlet medyası, enkaz altında kalan 20'den fazla kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldığını duyurdu.
Çin’in güneybatısındaki Chongqing (Çongçing) kentinde bir kamu binasının yemekhanesinde patlama meydana geldi.
Gaz kaçağı kaynaklı olduğu düşünülen patlama nedeniyle binanın bir bölümü çökerken, 6 kişinin hayatını kaybetti.
En az 20 kişinin enkaz altında kaldığı olayda enkaz altındakilerin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.
Görgü tanıkları, patlama sırasında çalışanların öğle yemeğinde olduğunu söyledi.
Etiketler: Çin
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