Çin’in güneybatısındaki Chongqing (Çongçing) kentinde bir kamu binasının yemekhanesinde patlama meydana geldi.

Gaz kaçağı kaynaklı olduğu düşünülen patlama nedeniyle binanın bir bölümü çökerken, 6 kişinin hayatını kaybetti.

En az 20 kişinin enkaz altında kaldığı olayda enkaz altındakilerin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Görgü tanıkları, patlama sırasında çalışanların öğle yemeğinde olduğunu söyledi.