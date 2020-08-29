Çin devlet televizyonu CCTV'deki habere göre, başkent Pekin'in 630 kilometre güneybatısındaki Şiangfen kentinde yaşanan olayda, 4'ü ağır yaralı 30 kişi enkaz altından kurtarıldı.

En az 13 kişinin hayatını kaybettiği olayda, yüzlerce görevli enkazda arama ve kurtarma çalışmaları yürütüyor.

Binanın neden çöktüğü ise henüz bilinmiyor.