Haber Giriş: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 07:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin'de hortum 7 can aldı
Çin’in orta ve doğu kesimlerinde hortum etkili oldu. 7 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. Hortumun şiddeti, kameralara böyle yansıdı.
Evleri yıktı, önüne geleni havaya savurdu.
Çin’in orta ve doğu kesimlerini hortum vurdu.
7 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı
9. seviyeye ulaşan hortumda rüzgarın hızı saniyede 23 metreyi geçti.
Wuhan’da 6, ülke genelinde 7 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.
Milyonlarca kişi elektriksiz kaldı
Hortumun şiddeti amatör kameralara yansıdı.
Ekipler gece boyunca kurtarma çalışmalarını yürüttü.
Hava koşulları milyonlarca kişinin yaşadığı şehirlerde elektrik kesintilerine yol açtı.
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