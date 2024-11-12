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Dünya
AA 12.11.2024 14:18

Çin'de aracını yürüyüş yapanların üzerine süren kişi, onlarca yayanın yaralanmasına neden oldu

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Cuhay şehrinde, aracını yayaların üzerine süren kişi, yürüyüş yapan onlarca insanın yaralanmasına sebep oldu.

Çin'de aracını yürüyüş yapanların üzerine süren kişi, onlarca yayanın yaralanmasına neden oldu
[Fotograf: AA]

Yerel polis biriminden yapılan açıklamaya göre, kaza, dün akşam saatlerinde Şiangcou merkez ilçesindeki bir spor kompleksinde meydana geldi. SUV tipi aracını, açık havada yürüyüş yapan yayaların üzerine süren kişi, onlarca yayanın yaralanmasına yol açtı.

Soyadının Fan olduğu bildirilen 68 yaşındaki erkek sürücünün yakalandığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Olay, kentte bugün başlayan Cuhay Havacılık Fuarı (Airshow China) öncesine denk geldi.

Çin sosyal medyasında olayla ilgili paylaşımlar sansürlenirken yaralı sayısı ve olası can kayıplarına dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

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