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Dünya
New York Times, People 12.09.2023 23:21

Cinayet işlerken yanlışlıkla kendi sesini kaydeden katil yakayı ele verdi

ABD'nin Indiana eyaletinde annesinin sevgilisini öldürürken yanlışlıkla kendi sesini kaybeden bir kişi 85 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cinayet işlerken yanlışlıkla kendi sesini kaydeden katil yakayı ele verdi
[Fotoğraf: Clay County Hapishanesi]

2020'de Carl Haviland cinayetinden suçlu bulunan 33 yaşındaki Cody Allen Wade hakkında hüküm açıklandı.

Wade'in cinayeti işlemeden hemen önce annesine telefonla sesli mesaj bıraktığı ancak telefonu kapatmayı unuttuğu için kaydın cinayet sırasında da devam ettiği anlaşıldı.

33 yaşındaki sanığın Haviland'ı 4 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü ve annesinin de olay yerinde bulunduğu belirtildi.

Davaya bakan yargıç kararla ilgili olarak, "Sanık, Carl Haviland'ı annesi onu fiziksel olarak engellemeye çalışmasına rağmen defalarca kez bıçakladı" ifadelerini kullandı.

Wade'in cinayetin  ardından Haviland'ın cesedini tekmelediği de aktarıldı.

Savcılık 33 yaşındaki sanığın, cinayeti önceden planladığını öne sürdü.

Wade'in olay günü bir piknikten ayrılarak annesinin evine doğru yola çıkması ve yolda başka bir adamın evine uğrayarak bir kişiyi öldüreceğini söylemesi dava dosyasına giren detaylar oldu.

Wade'in cinayetten sadece iki ay önce, kundaklama suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden şartlı salıverildiği ifade edildi.

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