Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 20:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin, Ay'a uzay aracı gönderiyor
[Fotoğraf: AA]
Çin, Ay'a insansız hava aracı gönderiyor. Uzay aracının Ay'dan 2 kilogram civarı kaya ve toprak örnekleri toplaması hedefleniyor. Çin başarması halinde, Sovyetler Birliği ve ABD'den sonra Ay'dan örnekler getiren üçüncü ülke olacak.
Çin, dünyanın uydusu Ay'ın yüzeyinden materyal toplamayı planlıyor.
"Ay Tanrısı" anlamına gelen "Chang’e 5" isimli insansız uzay aracını Ay'a fırlatıyor.
Ay'dan örnekler toplayacak
Uzay aracı, Ay'ın nasıl oluştuğunu araştırmak için aydan 2 kilogram civarı parça toplayacak. Bu uçuş, Çin'in daha sonraki uzay görevleri için de önemli bir adım sayılacak.
Çin başarıması halinde, Sovyetler Birliği ve ABD'nin ardından Ay'dan örnekler getiren üçüncü ülke olacak.
Sovyetler Birliği, 1959 yılında Ay'a uzay aracı gönderen ilk ülkeydi.
Etiketler: Uzay Çalışmaları İnsansız Hava Aracı
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