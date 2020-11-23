Çin, dünyanın uydusu Ay'ın yüzeyinden materyal toplamayı planlıyor.

"Ay Tanrısı" anlamına gelen "Chang’e 5" isimli insansız uzay aracını Ay'a fırlatıyor.

Ay'dan örnekler toplayacak

Uzay aracı, Ay'ın nasıl oluştuğunu araştırmak için aydan 2 kilogram civarı parça toplayacak. Bu uçuş, Çin'in daha sonraki uzay görevleri için de önemli bir adım sayılacak.

Çin başarıması halinde, Sovyetler Birliği ve ABD'nin ardından Ay'dan örnekler getiren üçüncü ülke olacak.

Sovyetler Birliği, 1959 yılında Ay'a uzay aracı gönderen ilk ülkeydi.