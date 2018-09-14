Chicago Türk Festivali başladı

Chicago'daki Daley Meydanı'nda gerçekleştirilen ve bu yılki teması “Chicago Türkleşiyor” olarak belirlendi.

Türk Amerikan Kültür Birliği (Turkish American Cultural Alliance Chicago / TACA) Başkanı Ilgaz Ülger ile Chicago kent yöneticileri temsilcilerinin konuşmalarının ardından kalabalığa seslenen Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar, festivalin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Türk elişi ürünleri sergilendi

Acar, Türkiye’yi ve Türk kültürünü Chicago’da tanıtıyor olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Gösterilerin yanı sıra meydanda açılan stantlarda Türk elişi ürünleri ve yemeklerini deneme fırsatı bulan Amerikalıların festivale yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Acar, Türk toplumunun uzun zamandır ABD’nin Chicago kentinde etkin bir biçimde rol aldığını belirten Acar, bunun Chicago halkının ve yöneticilerinin farklı etnik gruplara, kültür ve halklara olan hoşgörüsünden kaynaklandığını sözlerine ekledi.

Halay ve defile yoğun ilgi gödü

Türk kültürü, folklor, müzik, sahne ve el sanatları ile kıyafetlerinden örneklerin sergilendiği festivalde halay ve defileler yoğun ilgi gördü. Türk dansçıların daveti üzerine sahneye çıkan bazı Amerikalıların davul zurna eşliğinde çektikleri halay renkli görüntüler oluşturdu.

15. Chicago Türk Festivali cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA