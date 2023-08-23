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Dünya
TRT Haber 23.08.2023 14:50

Chandrayaan-3 Ay'ın güney kutbu yakınına iniyor

Hindistan'ın uzay aracı Chandrayaan-3, Ay'ın az keşfedilen güney kutbu yakını için iniş yapıyor. Görev başarıyla tamamlanırsa, Hindistan, Ay'ın az keşfedilen bu kısmına inen ilk ülke olacak.

Chandrayaan-3 Ay'ın güney kutbu yakınına iniyor

Hindistan'ın girişimi, Rusya'ya ait Luna-25'in aynı bölgeye inmeye çalışırken düşmesinden birkaç gün sonra gerçekleşiyor.

Başarılı olursa Hindistan, ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'in ardından Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren dördüncü ülke olacak.

Bu ülkelerin hepsi ekvatora yakın bir yere indi.

Hindistan'ın 2019'da Chandrayaan-2 misyonunu güney kutbu yakınına indirme girişimi başarısız oldu; Ay yüzeyine düştü.

Artık tüm gözler Chandrayaan-3'te.

Yörünge aracı, iniş aracı ve geziciden oluşan uzay aracı, 14 Temmuz'da Hindistan'ın güneyindeki Sriharikota Uzay Merkezi'nden havalandı.

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü'nün (Isro) kurucusu Vikram Sarabhai'nin anısına Vikram adı verilen iniş aracı, karnında Sanskritçe bilgelik anlamına gelen Pragyaan adlı 26 kg'lık geziciyi taşıyor.

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