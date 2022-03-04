Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 11:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çernigiv'deki hava saldırısında ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi
[Fotoğraf: Reuters]
Rus ordusunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeydoğusunda yer alan Çernigiv kentine düzenlediği hava saldırısında 47 sivil yaşamını yitirdi.
Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Rus ordusunun Çernigiv'de sivil yapılara düzenlediği hava saldırısında ölü sayısı arttı.
Açıklamada, bazı binaların yıkıldığı, enkaz altından 47 kişinin cesedinin çıkarıldığı belirtildi.
18 sivilin de yaralandığı belirtilen açıklamada, saldırıların yoğunlaşması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verildiği kaydedildi.
Rus ordusu dün sabah Çernigiv kentindeki yakıt depolarını vurmuştu.
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