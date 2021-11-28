Tekerlekli sandalye üzerinde tam koruyucu elbiseler giymiş sağlık personeli eşliğinde içeriyi girdi.

Önceden hazırlanmış şeffaf cam kutu içerisinde hem kendini hem de odadakileri koruma altına aldı. Konuşmasını da yapıp ülkenin yeni başbakanını atadı.

Koronavirüsüne yakalanıp hastaneden taburcu olan Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, ülkenin yeni başbakanı ve kabinesini bugüne kadarki siyasette az rastlanır bir ortamda ve şekilde atadı.

[Fotoğraf: Reuters]

Cumhurbaşkanı Zeman, pleksi cam kutu içinde merkez sağ ittifakının lideri Petr Fiala'yı başbakan olarak atadı.

Atama töreninin bu şekilde yapılmasının nedeni ise Çekya’da koronavirüs hastalarının 2 hafta karantinada kalması gerekiyor olmasından kaynaklandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Ülkenin yeni başbakanı Fiala, geçen ay yapılan seçimleri kazanan merkez sağ muhalefet partilerinin lideriydi.

Yeni başbakanının en önemli görevi ülkesinin koronavirüs ile mücadelesi olacak.