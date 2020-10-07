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Cebrail bölgesindeki Şükürbeyli köyü işgalden kurtarıldı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalden kurtarılan Şükürbeyli köyünden görüntü paylaştı.
Azerbaycan ordusu Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonu kararlılıkla sürdürüyor.
Bu kapsamda, Cebrail bölgesinde yer alan Şükürbeyli köyü de ordunun kontrolüne girdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı köyden ilk görüntüleri paylaştı.
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