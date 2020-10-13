Ermenistan ordusunun hedefinde yine siviller var. İnsani ateşkes anlaşmasına karşın Ermenistan ordusu 4 gündür sivil yerleşim yerlerine yoğun saldırılar düzenliyor.

Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabedi Ermenilerin yoğun saldırılarına maruz kalıyor. TRT Haber'in canlı yayını sırasında da Terter-Ağdam hattında sivil yerleşim yerlerine 6 dakika içinde peş peşe 4 top atışı yapıldı.

TRT Haber Muhabiri Bülent Çulcuoğlu son durumu aktarırken TRT Haber Kameramanı Volkan Makar o anları ekrana taşıdı.

Ermenistan küçük gruplar halinde baskın da yapıyor

Ermenistan ordusu, kaybettiği yerleri geri almak için de girişimlerde bulunuyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni birliklerin küçük gruplar halinde Azerbaycan ordusunun mevzilerine baskınlar düzenlemeye çalıştığını duyurdu. Azerbaycan ordusu da angajman kuralları gereği bu saldırılara misliyle yanıt veriyor.

Azerbaycan ordusu, yapılan saldırılara karşılık vermek için Ermenistan’a ait çok sayıda askeri unsuru imha etti. Saldırı hazırlığında olan bir Ermeni askeri konvoyunun da vurularak etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, panik halinde olan Ermeni ordusunda kitlesel kaçışlar gözlendiğini duyurdu.

Bakanlık tüm provokasyonlara karşın Azerbaycan ordusunun insani ateşkes rejimine ciddiyetle uyduğunu vurguladı.

Bugüne kadar Ermenistan'ın saldırılarında Azerbaycanlı 42 sivil yaşamını yitirdi, 206 sivil yaralandı.

Haber: Bülent ÇULCUOĞLU

Kamera: Volkan MAKAR

