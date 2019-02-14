Emniyet yetkilisi Muneer Ahmed Khan, Srinagar şehrine doğru yola çıkan emniyet güçlerinin bulunduğu konvoya, Pampore kasabasına ulaştığı sırada bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 18 askerin hayatını kaybettiğini, 35'inin yaralandığını belirtti.

Khan, patlamada bir otobüsün kullanılamaz hale geldiğini ve en az 5 başka aracın hasar gördüğünü ifade etti.

Saldırının ardından emniyet güçlerinin bölgeye sevk edildiğini söyleyen Khan, yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Hindistan basınında yer alan haberlerde, çok sayıda Merkezi Yedek Polis Gücü (CRPF) personelinin olduğu konvoyda 70 araç bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA, Reuters