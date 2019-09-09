Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da meydana gelen ilk saldırı Sanmatenga eyaletinde sivilleri taşıyan bir araca yapıldı. Yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu en az 14 yolcu hayatını kaybetti.

Diğer saldırıda ise yiyecek taşıyan bir konvoy hedef alındı. Silahlı saldırganlar tarafından düzenlenen saldırıda en az 15 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Burkina Faso’da 20 Ağustos’ta bir askeri üssü hedef alan saldırıda 24 asker hayatını kaybetmişti.

Kaynak: TRT Haber