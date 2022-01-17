Bakanlık daha önceki kararını gözden geçirerek, bu ülkelerin vatandaşları ve aile üyelerinin 20 Ocak'tan itibaren geçerli COVID-19 aşısı veya hastalığı geçirmiş olduklarını belgeleyen sertifikanın yanı sıra negatif PCR testi sonucunu da göstermek suretiyle ülkeye girebileceklerini duyurdu.

Sağlık Bakanlığının bir önceki kararında, 20 Ocak'tan itibaren transit geçişler hariç, kırmızı listede yer alan tüm ülkelerin vatandaşları için Bulgaristan'a girişlerin durdurulacağı söylenmişti.

Bulgaristan'da COVID-19 salgınında günlük vakalar geçen hafta salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.