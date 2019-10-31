Havaalanının içindeki gidiş terminalinde Türkiye’nin Bükreş Büyükelçiliği, Türk Hava Yolları, Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk İşadamları Derneği (TİAD) ve Bükreş Henri Coanda Havaalanı yönetimi ile iş birliğinde organize edilen etkinliğe, Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz da katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Havaalanında bulunan yolculara Türk lokumu, baklava ve Türk kahvesi ikram edilirken, yolcular aynı zamanda Göbeklitepe resim sergisini gezme ve Türk musikisi dinleme imkanı buldu.

"Delikanlılar" adlı Türk halk dansları topluluğunun performansı da programa katılanlar tarafından ilgiyle izlendi.

Kaynak: AA