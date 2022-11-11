İç savaş ve saldırılardan dolayı evlerini arkalarında bırakarak kaçmak zorunda kalan milyonlarca Suriyeli kendi ülkelerinde göçmen oldu. Türkiye'nin bölgede inşa ettiği

Türkiye, 2020 yılında siviller için "Bir aradayız, İdlib'in yanındayız" sloganıyla harekete geçti. İdlib bölgesinde farklı alanlarda briket evler inşa edildi.

İdlib'de yaralar sarılıyor

İç savaştan en çok etkilenen yerlerden biri olan Ma'arrat Mısrin bölgesinde 1000 briket evin inşasının sürdüğü yaşam bölgesi, Kızılay'ın koordinesinde 138 dönümlük arazi üzerine kuruluyor.

İki odalı, mutfak, banyo ve tuvaleti bulunan evler yaklaşık 37 metrekareden oluşuyor. Yaşam ünitesi bölgenin gelenek ve görenekleri dikkate alınarak dizayn ediliyor. 4'lü bloklar halindeki briket evlerin içinde avlu da bulunuyor. Projede cami, oyun parkı ve birçok sosyal donatı da yer alacak. Bölgede bir de sağlık ocağı inşa ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'nda kürsüden 3 fotoğraf göstermişti. O karelerden biri de Kızılay'ın İdlib'teki briket ev ve okul projesine aitti. Bağışçıların destekleriyle yapımı tamamlanan Osman Ertem ilkokul ve ortaokulu da hizmete alındı.

Savaş mağduru çocuklar eğitim imkanına kavuşuyor

Bir aradayız İdlib'in yanındayız projesi kapsamında yöre halkının sadece barınma ihtiyaçları karşılanmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Meşed Ruhin Bölgesinde hayırseverlerin desteğiyle 22 derslikten oluşan okulun da açılışı gerçekleştirildi. Bu sayede 1600 savaş mağduru çocuk burada eğitim görebilecek.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Okulun müfredatından eğitim sistemine alt yapısına kadar modern bir okul ve burada sadece 1000 civarında kız öğrencimiz okullaşacak. Özellikle bu bölgede yaşayan kız çocuklarının okula gitmesi okullaşması çok çok önemli. Çocukların eğitime erişiminin kolaylaştırılması çok önemli bu bizim beşinci büyük okulumuz." diye konuştu.

Her sınıf ortalama 50 öğrenci kapasitesine sahip. Okul bünyesinde 65 öğretmen görevlendirildi. Okula dünya klasiklerinden, çocuk kitaplarına varana kadar birçok eser de bağışlandı. O kitaplar ilerleyen günlerde kütüphane raflarında yerini alacak. Kızılay’ın Suriye'nin kuzeyinde eğitim veren 20 okulu bulunuyor.

Kamera: Ahmet Bağış