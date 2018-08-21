Brezilya'daki seçimlerde favori aday Lula da Silva

Lula da Silva'nın geçen hafta aday olacağını açıklamasıyla birlikte ülke genelinde binlerce seçmen destek yürüyüşü gerçekleştirmişti. Anketlerde seçmen desteğini yüzde 5 oranında artırmış görünen eski başkanın seçimleri kazanmasının önünde tek engel, seçimlere katılmasına izin verilmesi.

Son oy artışıyla birlikte Lula da Silva'nın başkanlığı kazanmasının önünde seçim kurulu dışında başka bir engel bulunmuyor.

Yolsuzluk ve kara para aklamaktan 12 yıl ceza almıştı

Birkaç ay öncesine kadar Brezilyalı seçmenlerin en yarısının kararsız olması, bu seçimi son yılların en belirsiz başkanlık seçimi haline getirdi.

Yolsuzluk ve kara para aklamaktan 12 yıl hapse mahkum edilen Lula da Silva’nın seçimlere katılamaması halinde Sao Paulo’nun eski belediye başkanı Fernando Haddad’ın yeni başkan olmasına kuvvetle muhtemel gözüyle bakılıyor.

Geçtiğimiz mayıs ayında yapılan anketler de eski başkan Lula da Silva'nın seçimlere girememesi durumunda seçmen kitlesinin en az yarısının oy tercihlerini Haddad lehine kullanmaya hazır olduğunu ortaya çıkarmıştı. Brezilya Seçim Kurulu'nun Lula'nın adaylığı hakkında 17 Eylül'e kadar karar vermesi gerekiyor.

Kaynak: Euronews