Bosna Hersek’te Srebrenitsa Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Barış Yürüyüşü" başladı.

Yürüyüşe katılan gönüllüler Nezuk kasabasında toplandı.

Srebrenitsa Soykırımı'ndan kurtulmak isteyen binlerce sivil Boşnak bu yola çıkmıştı ancak "ölüm yolu" binlercesinin hayatına mal oldu.

Şimdi bu yolda bir taraftan soykırım kurbanları anılırken diğer taraftan barış mesajı veriliyor.

Türk Kızılay, ikram aracıyla bölgede

Türk Kızılay gönüllüleri de mobil ikram aracıyla Barış Yürüyüşü'nde yerini aldı. Yürüyüş güzergahında katılımcılara gıda, su ikramında bulunuluyor. İlk yardım ve sağlık hizmetlerine gönüllü destek veriliyor.

Barış Yürüyüşü,10 Temmuz’da Srebrenitsa kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Merkezi’nde son bulacak.

Kamera: Adis Patkoviç