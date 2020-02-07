BM Güvenlik Konseyi, Suriye'nin kuzey batısında İdlib'de artan gerilimi ve çatışmaları görüşmek üzere acil toplandı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen İdlib'de insani bir felaket yaşandığını söyledi. Yaşananların Türkiye sınırındaki siviller için ağır sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Çözümün uluslararası iş birliğinden geçtiği mesajı verdi.

'Suriye'de aralık ayından bu yana 376 kişi öldü'

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock da aralık ayından bu yana Suriye'de 373 sivilin ve 3 insani yardım çalışanının öldüğünü söyledi.

Yerinden edilen 144 bin sivilin Türkiye'nin kontrolündeki Afrin, Azez ve El Bab'a gittiği bilgisini paylaştı.

'Rejim tekrar saldırırsa ağır cezalandırılacaklar'

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şam rejimine uyarısını hatırlattı.

Rejimin Türk gözlem noktasına saldırıyı tekrarlaması halinde ağır cezalandıracaklarını söyledi. Rejimin ay sonuna kadar çekilmesini istediklerini vurguladı.

ABD'den Türkiye'ye tam destek

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Esed rejiminin İdlib'de Türk gözlem noktasına saldırısını hatırlatarak destek mesajı verdi.

"NATO müttefikimiz olan Türkiye’nin, Esed rejiminin saldırılarına karşı kendini savunma amaçlı meşru cevabını ABD olarak tam destek veriyoruz."

Birleşmiş Milletlerin Alman Büyükelçisi Christoph Heusgen de, rejimin Türk gözlem noktalarına saldırılarından derin kaygı duyduklarını belirterek, "Rejimin gerilimi tırmandırması kabul edilemez" dedi.

Lavrov: Türk ve Rus orduları, İdlib'deki durumu düzeltmek için çalışıyor

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia Türkiye ile temasta olduklarını söyledi.



Türk ve Rus askerlerinin hayatını kaybetmesini trajik olarak nitelendirdi.

Öte yandan Meksika'da temaslarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk ve Rus ordularının İdlib'deki durumu düzeltmek için çalıştığını söyledi.