Irak Planlama Bakanlığında düzenlenen imza törenine Planlama Bakanı Nuri Natık Duleymi ve BM Irak Büyükelçisi Ramon Blecua katıldı.

Zarar gören tarihi yerler restore edilecek

Duleymi, imza töreninde yaptığı konuşmada, BM'nin sağladığı bu destekle hizmet bakımından ciddi şekilde ihmale maruz kalan Basra'da bazı kalkınma projelerini hayata geçireceklerini ifade etti. Iraklı Bakan ayrıca ülkesine finans desteğini sürdüren BM'ye teşekkür etti.

BM Irak Büyükelçisi Blecua da bu anlaşmayla Irak ekonomisini güçlendirme ve yeni istihdam olanakları sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Blecua, şu ifadeleri kullandı:

"Bu destek, Irak'ın Basra ve diğer ihtiyaç bölgelerini kapsayacak. BM, Irak'a özellikle yeni iş fırsatları yaratma ve bu çerçevede yerel yönetimleri destekleme konularında verdiği taahhütlere bağlı kalıyor. BM olarak sadece terörden kurtarılan bölgelerde değil, ülkenin güney kentlerinde de kalkınma ve destek projelerimiz söz konusu."

Anlaşmaya göre Basra ve Musul'da terörden zarar gören tarihi ve kültürel miras bölgeleri yeniden imar edilecek, Musul'a bağlı köylerde gıda ve tarım gibi kalkınma projeleri desteklenecek ve ülkedeki gençlerin gerçekleştireceği bir takım projeler de finanse edilerek onlar için yeni iş olanakları oluşturulacak.

Planlama Bakanlığındaki imza töreninde, Basra Valisi Esad İdani de hazır bulundu.

Kaynak: AA