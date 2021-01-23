Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, "Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması"nın cuma gününden itibaren yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in anlaşmanın yürürlüğe girmesinden memnuniyet duyduğunu aktardı.

5 ülke anlaşmaya onay vermedi

BM tarafından 20 Eylül 2017'de imzaya açılan anlaşma için 50 ülkenin hiçbir koşulda nükleer silah geliştirmeme, test etmeme, üretmeme, edinmeme ya da stoklamama taahhüdü gerekiyordu.

Honduras, 24 Ekim 2020'de anlaşmayı imzalayan 50. ülke oldu. Honduras'ın onayından 90 gün sonra nükleer silahları yasaklayan ilk uluslararası anlaşma yürürlüğe girmiş oldu.

ABD, Rusya, İngiltere, Çin ve İsrail anlaşmayı imzalamayan ülkeler arasında bulunuyor.