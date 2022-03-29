BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Karadeniz'deki deniz mayınların endişe kaynağı olup olmadığı ve deniz güvenliğini tehdit edip etmediği sorusuna şu yanıtı verdi:

"Gelişmeleri takip ediyoruz, uluslararası sulardaki her türlü mayın son derece endişe verici. Özelikle de uluslararası taşımacılığa etkisi açısından. Bahsettiğimiz bölge, hem Rusya hem Ukrayna'dan gıda ihracatı için kritik öneme sahip."