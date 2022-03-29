Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 21:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM: Karadeniz'deki mayınlar ciddi endişe kaynağı
Birleşmiş Milletler Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Karadeniz'de görülen deniz mayınlarına ilişkin uluslararası sulardaki mayınların ciddi bir endişe kaynağı olduğunu söyledi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Karadeniz'deki deniz mayınların endişe kaynağı olup olmadığı ve deniz güvenliğini tehdit edip etmediği sorusuna şu yanıtı verdi:
"Gelişmeleri takip ediyoruz, uluslararası sulardaki her türlü mayın son derece endişe verici. Özelikle de uluslararası taşımacılığa etkisi açısından. Bahsettiğimiz bölge, hem Rusya hem Ukrayna'dan gıda ihracatı için kritik öneme sahip."
Etiketler: Birleşmiş Milletler Karadeniz Bölgesi
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