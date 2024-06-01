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Dünya
AA 01.06.2024 01:07

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Biden'ın duyurduğu Gazze ateşkes taslağıyla ilgili açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi’nde ateşkes taslağıyla ilgili, "Kalıcı barış sağlanması için anlaşmaya yol açmasını umuyorum." açıklamasında bulunduğu bildirildi.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Biden'ın duyurduğu Gazze ateşkes taslağıyla ilgili açıklama
[Fotoğraf: AA Arşiv]

 BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dujarric, Guterres'in ateşkes, tam ve engelsiz insani yardım erişimi ve esirlerin koşulsuz olarak serbest bırakılması için aylardır çağrıda bulunduğunu anımsatarak, Genel Sekreter'in ateşkes taslağıyla ilgili "Kalıcı barış sağlaması için anlaşmaya yol açmasını umuyorum." açıklamasını yaptığını kaydetti.

"Acı ve yıkımın artık durması gerekiyor"

Guterres, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Gazze'de çok fazla yıkım ve acıya şahit olduk. Artık durması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Biden'ın girişimini memnuniyetle karşıladığını kaydeden Guterres, tüm taraflara bu fırsatı değerlendirme çağrısında bulundu.

Guterres, söz konusu girişimin ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve güvence altına alınmış engelsiz insani yardım ile nihai olarak Orta Doğu'da kalıcı barışa yol açacağına işaret etti.

ABD Başkanı Biden yeni öneriyi açıklamıştı

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.

İlk aşamada, "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.

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Birleşmiş Milletler Antonio Guterres Gazze Joe Biden Soykırım İsrail Filistin Devleti
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