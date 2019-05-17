Dünya
BM: İdlib'de en büyük korkumuz gerçekleşiyor
17 Mayıs 2019 Cuma 17:20 - Son Güncelleme 17 Mayıs 2019 Cuma 17:31
Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, "İdlib'de büyük çaplı askeri bir saldırı 21'inci yüzyılın en büyük trajedisi olur." ifadelerine yer verildi.
Birleşmiş Milletler'den, İdlib'e yönelik düzenlenecek büyük çaplı bir askeri saldırının yüzyılın en büyük trajedisi olacağı vurgulandı. BM'den yapılan açıklamada, "Tüm uyarılarımıza rağmen en büyük korkumuz gerçekleşiyor." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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