Birleşmiş Milletler'den, İdlib'e yönelik düzenlenecek büyük çaplı bir askeri saldırının yüzyılın en büyük trajedisi olacağı vurgulandı. BM'den yapılan açıklamada, "Tüm uyarılarımıza rağmen en büyük korkumuz gerçekleşiyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA