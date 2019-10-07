Dünya
Birleşmiş Milletler'den olası Suriye operasyonu açıklaması07 Ekim 2019 Pazartesi 16:38 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 17:35
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Panos Moumtzis, TSK'nın Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatıyla ilgili, "Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırız. Türkiye insani konularda bize gerekli güvenceleri verdi." dedi.
BM Genel Sekreter Yardımcısı Panos Moumtzis, TSK'nın Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatına ilişkin, "Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırız." açıklamasında bulundu.
"Türkiye insani konularda bize gerekli güvenceleri verdi"
Moumtzis söz konusu olası harekat hakkında, "Türkiye insani konularda bize gerekli güvenceleri verdi." şeklinde konuştu.
Kaynak: AA