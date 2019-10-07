Dünya

Birleşmiş Milletler'den olası Suriye operasyonu açıklaması

07 Ekim 2019 Pazartesi 16:38 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 17:35

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Panos Moumtzis, TSK'nın Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatıyla ilgili, "Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırız. Türkiye insani konularda bize gerekli güvenceleri verdi." dedi.