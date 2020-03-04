Haber Giriş: Kaynak: İHA
Birleşik Arap Emirliklerinde 6 yeni korona virüsü vakası
[Fotoğraf: Reuters]
Birleşik Arap Emirliklerinde, 6 korona virüs vakası tespit edildi.
Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yapılan açıklamada, ülkede 6 korona virüsü vakası tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada korona virüsü tespit edilenlerin 2 Rus, 2 İtalyan, bir Alman ve bir de Kolombiyalı olduğu aktarıldı.
Ülkede korona virüsü vakası sayısı 27 olarak açıklandı.
Etiketler: Birleşik arap emirlikleri koronavirüsSon Güncelleme: 4 Mart 2020 Çarşamba 14:07
Son Haberler
- 14:20
- 14:16
- 14:11
- 14:05
- 14:04
Sıradaki Haber
Etiyopya'dan ABD'nin Hedasi Barajı açıklamasına tepki: Kabul edilemez
Yükleniyor lütfen bekleyiniz