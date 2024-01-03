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Dünya
Sputnik 03.01.2024 20:56

Bir yıl arayla doğan ikiz bebekler

Hırvatistan’da yılbaşında doğum yapan bir kadının ikiz bebeklerinden biri 2023 diğeri 2024 yılında dünyaya geldi.

Bir yıl arayla doğan ikiz bebekler

Hırvatistan’ın Split şehrinde yeni yılın ilk bebekleri ikiz kız kardeşler oldu. Ancak ikizlerden biri 2023’ün son dakikalarında, diğeri ise 2024’ün ilk dakikalarında dünyaya geldi.

Split Üniversite Hastanesi’ndeki doğumda ikiz bebeklerden biri 31 Aralık 2023’te saat 23.59’da diğeri ise 1 Ocak 2024’te saat 00.01’de doğdu.

Split Üniversite Hastanesi Perinatoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Damir Roje, böyle bir durumun daha önce hiç yaşanmadığını söyleyerek şu açıklamalarda bulundu:

"Dün gece ikizlerin doğması gerçekten alışılmadık bir durumdu. Bir kızın doğum gününü eski yılda, diğerinin ise yeni yılda kutlayacak olması ve ikiz kız kardeşlerden birinin 2023’te, diğerinin ise 2024’te olmak üzere farklı yaşlarda olacak olması aile içinde büyüleyici bir durum olacak"

Split Belediye Başkanı Blazenko Boban da doğum hastanesini ziyaret ederek Split Hastanesi’nin Müdürü Juli Mestrovic ve Perinatoloji Bölüm Başkanı Damir Roja’ya anne ve ikiz kız bebekleri için hediyeler sundu.

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