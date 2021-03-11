İtalya İlaç Ajansı AIFA’dan yapılan yazılı açıklamada, AstraZeneca aşısına yönelik rapor edilen bazı olumsuz bildirimler nedeniyle "ABV2856" seri numaralı dozların kullanımının tedbiren ülke genelinde durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, AIFA'nın Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile yakın koordinasyon içinde olduğu ve gelişmelere dair ek önlemler hakkını saklı tuttuğu kaydedildi.

Kamuoyuna yansıyan haberlerdeki şüpheli olaylarla aşı arasında herhangi bir bağlantı kurulamadığı ifade edilen açıklamada, ilgili kurumların incelemelerinin sürdüğü bildirildi.

Aşı yapılan asker öldü

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, AIFA'nın bu kararı, İtalyan donanmasında görevli 43 yaşında bir askerin Sicilya adasında kalp krizi geçirerek ölmesinin ardından geldi.

Stefano Paterno isimli askere dün AstraZeneca’nın "ABV2856" seri numaralı aşısının ilk dozundan yapıldığı belirtildi.

Askerin ölüm sebebinin aşı kaynaklı olup olmadığına dair Siraküza Cumhuriyet Savcılığının soruşturma başlattığı kaydedildi.

Bir polis memuru da hayatını kaybetti

Ayrıca yine Sicilya'nın Katanya kentinde görevli bir polis memurunun da COVID-19 aşısı yapıldıktan 12 gün sonra hayatını kaybetmesi dolayısıyla Katanya Cumhuriyet Savcılığının soruşturma açtığı basına yansıdı.

Danimarka ve Norveç, aşının kullanımını askıya aldı

Danimarka ve Norveç, kan pıhtılaşmasına yol açtığına dair şüphe nedeniyle AstraZeneca'nın koronavirüs aşısının kullanımını askıya almıştı.

İspanya kullanmaya devam edecek

İspanya'da ise Sağlık Bakanı Carolina Darias, ülkede AstraZeneca aşısıyla bağlantılı herhangi bir kan pıhtılaşması vakasının görülmediğini ifade etti.

Darias, aşının İspanya'da uygulanmaya devam edeceğini kaydetti.