Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 16:58Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
BioNTech, aşısının daha dayanıklı versiyonu için çalışıyor
[Fotoğraf: Reuters]
Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, koronavirüs aşısının buzdolabında 2 ila 8 santigrat derecede 6 aya kadar saklanabilecek yeni sürümü için onay almaya çalışıyor.
BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, Financial Times panelinde yaptığı açıklamada, "İlk formülasyonumuzun eksi 80 derecede saklanıp nakledilmesi gerekiyordu. Şu anda henüz onay almamış, 2 ila 8 derecede saklanabilecek bir formülasyona sahibiz." dedi.
Şahin, veri paketlerinin düzenleme kurulu yetkilileri için hazırlandığını da sözlerine ekledi.
Uğur Şahin, ABD'li Pfizer şirketi ile geliştirmekte oldukları koronavirüs aşısının yeni sürümü için, "2 ila 8 derecede 6 aylık dayanıklılığa büyük ihtimalle ulaşacağız" ifadesini kullandı.
Etiketler: Biontech Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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