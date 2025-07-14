Az Bulutlu 30.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
CNN International 14.07.2025 09:14

Bin yıllık kütüphanede böcek istilası: 100 bin kitap kurtarılmaya çalışılıyor

Macaristan’daki Pannonhalma Başrahipliği, bin yıllık geçmişiyle ülkenin en eski kütüphanesine ev sahipliği yapıyor. Ancak kütüphane şu sıralar, kültürel mirası yok etme potansiyeline sahip küçük bir tehditle karşı karşıya: ecza böceği (diğer adıyla “ekmek böceği”) istilası.

Bin yıllık kütüphanede böcek istilası: 100 bin kitap kurtarılmaya çalışılıyor

Yaklaşık 100.000 cilt el yapımı kitap, restorasyon ekipleri tarafından raflardan tek tek indiriliyor ve özel kasalara yerleştiriliyor. Bu işlem, kitaplara zarar veren böcekleri öldürmek amacıyla başlatılan dezenfeksiyon sürecinin ilk adımı.

Böcekler yapıştırıcıya yöneliyor

Genellikle kuru gıdalarda (un, tahıl, baharat) rastlanan bu küçük kahverengi böcekler, aynı zamanda kitap ciltlerinde kullanılan jelatin ve nişasta bazlı yapıştırıcılara da ilgi duyuyor. İstila, 400.000 ciltlik koleksiyonun yaklaşık dörtte birini barındıran bir bölümde fark edildi. Baş restorasyoncu Zsófia Edit Hajdu, “Böcekler birkaç bölümde görüldü ama tüm koleksiyon artık bulaşmış kabul ediliyor. Daha önce bu düzeyde bir istila hiç görmemiştik,” dedi.

İstila, kütüphanede yapılan rutin bir temizlik sırasında keşfedildi. Raflarda alışılmadık bir toz tabakası fark edildi ve bazı kitap sırtlarında delikler görüldü. Kitaplar açıldığında sayfalarda da tünel izleri bulundu.

Not: Fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur.[Not: Fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur.]

Bin yıllık tarih tehlikede

996 yılında, Macar Krallığı kurulmadan önce inşa edilen Pannonhalma Başrahipliği, ülkenin ve Orta Avrupa’nın en önemli dini ve kültürel merkezlerinden biri.

Yüzyıllar boyunca Osmanlı işgali dâhil birçok savaş ve yıkımdan sağ çıkan başrahiplik, bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.

Kütüphane direktörü Ilona Ásványi, “Bin yıl önce burada bir kütüphane olduğunu bilmek baş döndürücü. Macaristan’daki ilk kitap kataloğunu koruyoruz” diyor.

Koleksiyonda 13. yüzyıla ait tam bir İncil dahil 19 kodeks, matbaanın icadından önce yazılmış yüzlerce el yazması, 16. yüzyıldan on binlerce kitap bulunuyor.

Nadir ve en eski eserler özel bölümlerde saklandığı için henüz zarar görmedi. Ancak Ásványi, “Bir kitabın böcekler tarafından kemirildiğini gördüğümde, kaç kopyası olursa olsun kültürden bir parçanın kaybolduğunu hissediyorum,” dedi.

Oksijensiz ortamda haftalar sürecek mücadele

Kitaplar, oksijeni tamamen alınmış büyük plastik torbalara yerleştirilerek saf nitrojen içinde yaklaşık 6 hafta bekletilecek.

Bu sürecin sonunda böceklerin tamamen yok edilmesi bekleniyor.

Her kitap yeniden rafa yerleştirilmeden önce tek tek denetlenecek, vakumla temizlenecek ve zarar görmüşse restorasyona alınacak.

ETİKETLER
Böcek Kütüphane Macaristan
Sıradaki Haber
Bilim insanları, evrendeki en büyük kara delik birleşmesini tespit etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:13
Tavuk eti üretimi mayısta yıllık bazda yüzde 11,7 arttı
10:11
TARSİM'den yetiştiriciye hasar ödemesi
10:09
LGS tercih süreci başladı
10:12
Ticaret Bakanlığından "indirimli satış" tanıtımı yapan satıcılara uyarı
09:55
Depremzede mükelleflerin yapılandırılan borçlarına ilişkin ödeme süreleri uzatıldı
09:34
MHP'nin "Siyaset ve Liderlik Okulu"na son başvuru 31 Ağustos
Kapadokya'da yerli ve yabancı turistler bölgeyi gökyüzünden keşfetti
Kapadokya'da yerli ve yabancı turistler bölgeyi gökyüzünden keşfetti
FOTO FOKUS
İngiltere'de yolcu uçağı düştü
İngiltere'de yolcu uçağı düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ