Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 02:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bill Gates ile eşi Melinda Gates boşanıyor
[Fotoğraf: İHA]
Milyarder işadamı Bill Gates ile eşi Melinda Gates boşanıyor. Boşanma anlaşması hakkında açıklama yapılmadı.
Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates ve eşi Melinda Gates, ortak bildiri ile boşanacaklarını açıkladı.
Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Bill Gates, 27 yıllık evliliği sona erdirme kararı aldıklarını aktardı.
Bill Melinda Gates Vakfı'nın kurucuları olarak vakfı idare etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.
Boşanma anlaşması hakkında açıklama yapılmadı
Gates, "Ancak hayatımızın sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte büyüyebileceğimizi düşünmüyoruz" dedi.
Üç çocuğu olan Gates çifti, boşanma anlaşması hakkında açıklama yapmadı.
Etiketler: Sosyal Medya
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