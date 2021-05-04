Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates ve eşi Melinda Gates, ortak bildiri ile boşanacaklarını açıkladı.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Bill Gates, 27 yıllık evliliği sona erdirme kararı aldıklarını aktardı.

Bill Melinda Gates Vakfı'nın kurucuları olarak vakfı idare etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Boşanma anlaşması hakkında açıklama yapılmadı

Gates, "Ancak hayatımızın sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte büyüyebileceğimizi düşünmüyoruz" dedi.

Üç çocuğu olan Gates çifti, boşanma anlaşması hakkında açıklama yapmadı.