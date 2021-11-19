Beyaz Saray Sözcüsü'nün yaptığı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, rutin sağlık kontrolü için Walter Reed Tıp Merkezine gidecek.

Başkan rutin kolonoskopiye de girecek.

Biden bu süreçte yetkilerini başkan yardımcısına devrecedek. Kamala Harris, Beyaz Saray’da olacak.

Beyaz Saray akşamüzeri Başkanın sağlık durumu hakkında yazılı açıklama yapacak.