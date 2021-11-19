Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 17:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Biden'ın yetkileri geçici olarak Harris'e geçiyor
ABD Başkanı Joe Biden cuma günü Walter Reed Tıp Merkezi'nde rutin bir sağlık kontrolünden geçmeyi planlıyor. Biden'a yapılacak kolonoskopi esnasında başkanlık yetkileri Kamala Harris'e geçecek.
Beyaz Saray Sözcüsü'nün yaptığı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, rutin sağlık kontrolü için Walter Reed Tıp Merkezine gidecek.
Başkan rutin kolonoskopiye de girecek.
Biden bu süreçte yetkilerini başkan yardımcısına devrecedek. Kamala Harris, Beyaz Saray’da olacak.
Beyaz Saray akşamüzeri Başkanın sağlık durumu hakkında yazılı açıklama yapacak.
Etiketler: Joe Biden Kamala Harris
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