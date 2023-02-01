Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 18:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Biden'ın evinde FBI arama yapıyor
ABD Başkanı Joe Biden hakkında başlatılan gizli belge soruşturması kapsamında FBI, Biden’ın Delaware eyaletindeki evinde arama yapıyor.
Biden'ın avukatı yaptığı açıklamada, aramanın başkanın "tam desteğiyle" "planlandığını" söyledi.
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