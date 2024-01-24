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Dünya
Reuters 24.01.2024 23:14

Biden'dan kongreye F-16 mektubu

Biden yönetimi, ABD Kongresi'ne Türkiye'ye 50 milyar dolarlık F-16 uçağı satışının onaylanması çağrısında bulunan bir mektup gönderdi.

Biden'dan kongreye F-16 mektubu

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