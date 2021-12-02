ABD Başkanı Joe Biden, Ulusal Sağlık Enstitüsünde yaptığı ziyarette uzmanlardan Omicron varyantı ve COVID-19'un ilerlemesi konusunda bilgi almasının ardından bir konuşma yaptı.

COVID-19'un hiç olmaması gerektiği halde siyasi bir mevzu haline geldiğine dikkati çeken Biden, "Aldığımız önlemler bizi ayırmamalı, birleştirmeli." mesajını verdi.

Biden, kış ayları için ilk hedeflerinin aşılanmayı hızlandırmak ve kişileri destek doz aşılarını almaya teşvik etmek olduğunu kaydederek, evde yapılan COVID-19 testlerinin ücretsiz olması için de harekete geçtiklerini kaydetti.

Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde yeni düzenleme

Yurt içi ve yurt dışı seyahat şartlarında da yeni düzenlemeler getirildi.

Biden, "ABD'ye uluslararası seyahat eden herkes milliyetine ve aşı durumuna bakılmaksızın uçağa binmeden 24 saat önce test olacak. Ayrıca iç hatlardaki uçak, tren ve otobüs yolculuğundaki maske zorunluluğunu da kış sonuna kadar uzatıyoruz." bilgisini verdi.

"Vakalarda artış olacağı söyleniyor, hazırlıklı olmalıyız"

Şu ana kadar Omicron varyantı vakasına ülkede sadece 2 kişide rastlandığını belirten Biden, "Uzmanlar gelecek haftalarda COVID-19 vakalarında artış olacağını söylüyor. Buna hazırlıklı olmalıyız." uyarısında bulundu.

Biden, gelecek 100 gün içinde ihtiyaç sahibi ülkelere de 200 milyondan fazla COVID-19 aşısı göndermeyi planladıklarını sözlerine ekledi.