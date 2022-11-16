Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 12:40Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Biden'dan G7 ve NATO ortaklarına Polonya açıklaması: Ukrayna hava savunma füzesi neden oldu
NATO kaynakları: ABD Başkanı Biden, G7 ve NATO ortaklarını, Polonya'da patlamaya Ukrayna hava savunma füzesinin neden olduğu yönünde bilgilendirdi.
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Etiketler: Son Dakika Joe Biden NATO
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