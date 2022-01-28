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Moskova-Kiev hattındaki kriz ile başlayan diplomatik hareketlilik artıyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonda görüşen ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi durumunda kararlı bir şekilde yanıt vermeye hazır olduklarını yineledi. pic.twitter.com/73xUb8djWe