Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 13:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Biden ve Zelenskiy görüştü
ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüştü. Biden, işgal durumunda kararlı adımlar atmaya hazır olduklarını dile getirdi.
Ayrıntılar geliyor...
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 28, 2022
Moskova-Kiev hattındaki kriz ile başlayan diplomatik hareketlilik artıyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonda görüşen ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi durumunda kararlı bir şekilde yanıt vermeye hazır olduklarını yineledi. pic.twitter.com/73xUb8djWe
Etiketler: ABD Rusya Son Dakika Ukrayna
Son Haberler
- 14:42
- 14:39
- 14:41
- 14:32
- 14:26
Sıradaki Haber
Avrupalı elçilikler Kenya için terör saldırısı uyarısında bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz