Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana ilk kez ülke dışına çıktı.

Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile Washington'da bir araya geldi.

İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ortak açıklama yapıyor. https://t.co/412KLXSMJC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 21, 2022

"Ukrayna'ya desteğimiz sürecek"

ABD Başkanı Biden, Ukrayna'ya desteklerinin devam edeceğini vurgulayarak, "Putin NATO'yu zayıflatmayı planlıyordu, tam tersi oldu" dedi.

Amerikan halkının her zaman "kabadayıların" karşısına çıktığını belirten Biden şöyle konuştu:

"Yakında Ukrayna'ya 1 milyar 850 milyon dolarlık yeni bir yardım paketi onaylanacak. Özellikle Ukrayna'ya gönderilecek Patriot füze sistemi Ukrayna hava savunmasını ciddi ölçüde güçlendirecek."

"Patriot sistemi etkin bir hava savunması için önemli bir adım"

Ukrayna lideri Zelenskiy de ABD'ye destekleri için teşekkür ederek, "Patriot sistemi, etkin bir hava savunması oluşturmamızda önemli bir adım. Bu sayede Ruslar enerji altyapımıza saldırı düzenleme imkanı bulamayacak" dedi.

Mücadelelerine kararlıkla devam edeceklerini belirten Zelenskiy, "Rus güçleri işledikleri suçların hesabını vermeli" ifadesini kullandı.

