Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 16:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Biden: NATO topraklarının her santimini savunacak
[Fotoğraf: AP Arşiv]
NATO Zirvesi’nin sona ermesinin ardından konuşan ABD Başkanı Joe Biden, “NATO, topraklarının her santimini savunacak” dedi.
NATO Zirvesi’nin sona ermesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden açıklamalarda bulunuyor.
Konuşmadan öne çıkan başlıklar:
- Rusya'nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından NATO daha fazla birlik içinde.
- İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılım adımı tarihi bir karar.
- NATO üyelerinin çoğu savunma için GSYİH'larının yüzde 2'si taahhüdünü aşma yolunda.
- NATO, topraklarının her santimini savunacak.
- ABD, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ek silah yardımını duyurmak istiyor.
Ayrıntılar geliyor...
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