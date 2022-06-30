NATO Zirvesi’nin sona ermesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden açıklamalarda bulunuyor.



Konuşmadan öne çıkan başlıklar:



- Rusya'nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından NATO daha fazla birlik içinde.

- İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılım adımı tarihi bir karar.

- NATO üyelerinin çoğu savunma için GSYİH'larının yüzde 2'si taahhüdünü aşma yolunda.

- NATO, topraklarının her santimini savunacak.

- ABD, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ek silah yardımını duyurmak istiyor.



Ayrıntılar geliyor...



