Biden'ın açıklamlarından önce çıkan başlıklar şöyle;

ABD, yurtdışında yalnızca net ve ulaşılabilir askeri görevlere girişecek.

Dünya ülkelerinin katı bloklara ayrıştığı, yeni bir Soğuk Savaş arayışı içinde değiliz. ABD, farklı konularda ciddi görüş farklılıklarımız olsa da sorunların paylaşımında barışçı çözümler izleyen her ülkeyle çalışmaya hazır

Nükleer tehdit nereden gelirse gelsin karşısında olacağız. İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması için elimizden geleni yaparız.

Bağımsız bir Yahudi devletine olan desteğimiz tartışmasız. Ancak ben, İsrail'in geleceğinde demokratik Yahudi bir ülke olarak, demokratik ve egemen bir Filistin ile beraber barış içinde yan yana yaşadıkları, iki ülkeli çözümün en iyi yol olduğuna inanıyorum

Dünyanın bölünmüşlüğünün değil birlikteliğinin güçlendirilmesi lazım. ABD bu adımları atan her ülkeyle çalışabilir ve bazı ciddi anlaşmazlıklar olsa bile barışın sağlanması konusunda adımlar atılıyorsa ABD oralarda iş birliği yapar.

Ayrıntılar geliyor...