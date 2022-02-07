Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 23:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Biden: ABD, Almanya ve NATO birlikte eyleme geçmeye hazır
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
ABD Başkanı Joe Biden, "Rusya Ukrayna'yı işgal ederse ABD, Almanya ve NATO birlikte eyleme geçmeye hazır. Rusya'ya hızlı ve sert sonuçları olur." dedi.
Biden'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Rusya (Ukrayna'yı) işgal ederse, bu tankların ve askerlerin Ukrayna sınırını geçmesi anlamına geliyor, Kuzey Akım 2 artık olmayacak, son vereceğiz.
Etiketler: ABD Joe Biden Rusya Son Dakika Ukrayna
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