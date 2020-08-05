Başkentteki limanda meydana gelen patlama, çok büyük bir bölgeyi etkiledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamada 6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak ettiğini belirtti.

Avn, patlamaya sebebiyet verenlerin ve tüm sorumluların en ağır bir şekilde cezalandırılacağı sözünü verdi.

[Fotoğraf: Reuters]

Beyrut "felaket bölgesi" ilan edildi

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle Yüksek Savunma Konseyi, başkent Beyrut'u "felaket bölgesi" ilan etti.

[Fotoğraf: Reuters]

Konsey ayrıca, başkentte 2 hafta olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi kararı aldı.

Yüksek Savunma Konseyi'nin Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, patlamayla ilgili soruşturma komisyonu oluşturulduğu ve bu komisyonun 5 gün içinde bir rapor hazırlayacağı belirtildi.

Güvenliği ordu sağlayacak

Ordunun, Beyrut'ta güvenliği sağlama görevini üstlenmesi, iç güvenlik güçleri, gümrükler, liman ve havalimanlarındaki silahlı güçler, silahlı koruma birlikleri ve itfaiyecilerin ordunun denetimine verilmesi kararlaştırdı.

[Fotoğraf: AFP]

Lübnan Başbakanı Diyab, acil yardım çağrısında bulundu

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Lübnan'da bugün yaşanan felaketin sorumlularından hesap sorulacak." dedi.

[Fotoğraf: Reuters]

Başbakan Diyab, 2014'ten bu yana limanda bulunan tehlikeli depo hakkında gerçekleri açıklayacaklarını belirtti.

Yaşananları "felaket" olarak nitelendiren Diyab, tüm kardeş ülkelere, Lübnan'ın yanında yer alması ve destek olması için acil yardım çağrısında bulundu. Lübnan'ın evladını kaybetmiş bir baba gibi olduğunu söyleyen Diyab, bu sıkıntılı günlerde birlik ve dayanışmadan başka hiçbir şeyin fayda etmeyeceğini söyledi.

Tüm ambulanslar Beyrut'a gönderildi

Lübnan Kızılhaç Örgütü, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı açıklamada, kendi bünyesinde ve ülkenin farklı bölgelerinde bulunan tüm ambulansların Beyrut'a gönderildiği bilgisini paylaştı.

Lübnan Hizbullahından açıklama

Hizbullah'a yakın kaynaklar ülkenin yerel medyasına yaptığı açıklamada, Beyrut'taki patlamanın, kendilerine ait silah depolarında meydana geldiği ve saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

TRT'ye hizmet veren yerel ajansın camları patladı

TRT Arabi muhabirlerinden Ahmet Şalha ve Sabah Yasin gelişmeleri olay yerinden aktardı. Patlamada TRT’ye hizmet veren yerel ajansın camları patlarken, bazı yabancı basın mensupları yaralandı. TRT ekibinin durumu iyi olduğu bildirildi.