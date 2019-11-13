Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine ABD'de. Erdoğan, konaklayacağı otelde, Türk vatandaşlarının sevgi gösterileriyle karşılandı. Washington'da temaslarda bulunan Erdoğan, ABD başkanı Trump ile görüşecek. Ana gündem maddesinin Suriye olacağı görüşmede, pek çok konu da ele alınacak.

Görüşmenin Türkiye saati ile 23.15'te başlaması bekleniyor.

Washington'da, sevgi gösterisiyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine gittiği Washington'da, sevgi gösterisiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Willard Hotel'in bulunduğu caddede kendilerini bekleyen Türkler ve kalabalık bir grup tarafından karşılandı.

Erdoğan, otel önünde bekleyenleri selamladı.

Grup, Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK/PYD'ye tepki gösteren pankartlar taşıyarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Erdoğan, önde gelen Amerikan şirketlerinin yöneticileri ile toplantı yaptı

Ardından ziyaretin ilk programına geçildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Ticaret Odası, Türk Amerikan İş Konseyi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Pepsico, Google, UPS, Hilton, The Coca Cola Company, GE, Citi, Uber gibi aralarında önde gelen Amerikan şirketlerinin yönetim kurulu başkanları, THY, Limak, TAV, Borusan, Kale Group gibi şirketlerin temsilcileri, Türkiye Varlık Fonu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Nasdaq ve Amerika Ticaret Odası gibi kuruluşların temsilcileri ile ABD'nin eski Ankara büyükelçileri de yeraldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump tarafından Beyaz Saray’da ağırlanacak. ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı kabul edecek. Ardından önce Erdoğan ile Trump başabaşa görüşecek, sonra heyetlerarası görüşmelere geçilecek. Heyetler çalışma yemeğinde görüşmelere devam edecek.

Suriye, S400, F35, ticaret, FETÖ, Halkbank ana konular

Masada pek çok konu olacak. Ama ana gündem maddesini Suriye konusu oluşturacak. Erdoğan Trump’tan Suriye’nin kuzeyinin terör örgütlerinden temizlenmesi konusunda verilen sözlerin tutulmasını isteyecek. Türkiye’nin oluşturduğu güvenli bölgeye mültecilerin dönüşü konusu masada olacak. S-400 ve F-35 krizi de gündemdeki bir diğer konu.

İki lider, son yıllarda sıklıkla konuştukları ticaret hacminin 100 milyar doların üzerine çıkarılması hedefine ulaşmak için neler yapılması gerektiğini de ele alacaklar. Halkbank davası ve FETÖ elebaşının iadesi de masadaki konular arasında.

ABD basını, ziyareti, Trump’ın Türkiye ile ilişkileri rayıma oturtmak için fırsat olarak gördüğü yorumunu yapıyor.

ABD basınındaki yorumlarda, Erdoğan’ın ziyaretinin Kongre tarafından engellenmeye çalışıldığı ve Türkiye aleyhindeki tasarıların ardından kritik öneme sahip bir seyahat haline geldiği belirtiliyor.

Bazı yorumlarda, Trump'ın telefon görüşmelerinden sonra Erdoğan'ın her istediğini yerine getirdiği hatırlatılıyor.

Kaynak: TRT Haber