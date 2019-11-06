ABD Başkanı Trump'ın suçlanmasına dair soruşturma kapsamında ifadeler veriliyor.

Temsilciler Meclisi, ABD'nin Ukrayna eski Özel Temsilcisi Kurt Volker ve ABD'nin Avrupa Birliği eski Büyükelçisi Gordon Sondland'in ifadelerini kamuoyu ile paylaştı.

Sondland ifadesinde Trump ile bir telefon görüşmesinde ona Demokrat aday Biden'ın oğlunun soruşturulması için baskı yaparken askeri yardımı askıya alıp alıp almadığını sorduğunu ve bunun üzerine Trump'ın kendisine "Hiçbir şey istemiyorum, al ver ilişkisi istemiyorum, Zelenski'nin doğru olanı yapmasını istiyorum" diyerek telefonu neredeyse yüzüne kapattığını söylediğini aktardı.

Ancak dün kritik bir gelişme yaşandı ve Sonland'ın avukatları, bu ifadeyi güncelledi.

Eklenen ifadede Sondland'in Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky'in üst düzey bir danışmanıyla görüşmesinde, "Ukrayna yolsuzluk karşıtı bir kamuoyu açıklaması yapana kadar askeri yardımların muhtemelen yeniden başlamayacağını söylediğini" hatırladığını belirtti.

ABD'nin Ukrayna eski Özel Temsilcisi Kurt Volker da ifadesinde Trump'ın Zelensk ile telefon görüşmesinde Joe Biden konusunun açılmasının kendisini endişelendirdiğini söyledi.

Volker söz konusu görüşmenin ABD ile Ukrayna arasındaki ilişkileri etkilediğini de söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham yayımlanan ifade metinlerinin "suçlama düzmecesinde" düşünülenden daha az delil olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Temsilciler Meclisi, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mick Mulvaney ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in danışmanlarından birisi daha ifadeye çağrıldı.

Öte yandan Cumhuriyetçi Parti'nin Senato'daki çoğunluk lideri Mitch McConnell bugün Senato'da oylama yapılması durumunda bunun Trump'ın görevden alınması ile sonuçlanmayacağını söyledi.

Kaynak: TRT Haber

