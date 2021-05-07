Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Jean-Pierre, Ukrayna'nın, Rusya ile son dönemde artan gerginliğin ardından NATO'ya üye olmak istediğinin anımsatılması üzerine, "Biz Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğini destekliyoruz" ifadesini kullandı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da MSNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki varlığından endişe duyduklarını belirterek, Kiev hükümetine desteklerini ifade etti.

"Rusya geri dönebilir" uyarısı

Blinken, Rusya'nın Ukrayna sınırından çekildiğini açıklamasına rağmen hala bölgede önemli sayıda asker bulundurduğuna işaret ederek, "Ağır ekipmanlardan bazıları bölgeden çekildi ancak bazıları hala orada duruyor. Rusya hızlı bir şekilde bu bölgeye geri dönebilir" uyarısında bulundu.

Blinken'dan Ukrayna'ya destek mesajı

Moskova'nın Ukrayna'ya olan saldırgan tutumuna kesinlikle karşı olduklarının altını çizen Blinken, "Ukrayna'nın kendini savunmasına güvenlik yardımı ile destek verme taahhüdümüzü yerine getiriyoruz" dedi.